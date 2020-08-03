Спасатели двое суток искали утонувшего мужчину в Агаповском районе

Он купался в реке Урал.

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В прошедшие выходные на Южный Урал вернулась жара. Большинство жителей региона отправились на водоемы, пока погодные условия это позволяют. Поэтому вновь возвращается печальная статистика.

В период с 27 июля по 2 августа поисково-спасательная служба Челябинской области совершила 30 выездов. Из воды спасли 13 человек. К сожалению, сохранить жизнь одного из мужчин не удалось. Его тело искали двое суток — 1 и 2 августа в Агаповском районе.

«Спасатели обследовали при помощи „кошек“ более 800 квадратных километров. Тело 35-летнего мужчины было найдено в трех километрах от предполагаемого места утопления вниз по течению реки», — сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Также вице-мэр Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, что за прошедшую неделю на водных объектах Челябинска было спасено трое детей.

Поэтому спасатели вновь напоминают о том, что на воде нужно соблюдать правила безопасности. Если же вы попали в затруднительную ситуацию, важно попросить о помощи находящихся рядом с вами людей и обязательно вызвать сотрудников МЧС по номеру 112.