Челябинца с огнестрельным ранением спасли в Якутии

Южноуральские туристы сплавлялись по реке Гонам.

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Житель Челябинской области пострадал в Якутии во время сплава по реке Гонам. Туристы вызвали спасателей прямо с катамарана.



Об инциденте сообщили в службе спасения Якутии. Звонок на пульт оперативного дежурного Нерюнгринского поисково-спасательного отряда поступил вечером в среду, 12 августа. Звонил сын пострадавшего, который и сообщил подробности инцидента. 61-летний южноуралец выстрелил себе в ногу во время перекладки ружей из одного судна в другое. Звонивший также рассказал, что у отца сильная потеря крови и ему был приложен жгут.

«На место происшествия вылетели 3 спасателей, совместно с медициной катастроф и сотрудником МВД. Над данными координатами пролетели несколько раз, никого не видно, признаков туристической группы нет. Звонили на спутниковый телефон сына пострадавшего, на звонки не отвечали. Световой день закончился, повторный облет запланировали на утро 13 августа. Дозвонившись до пострадавших, получили новые координаты и ориентиры местности. По карте используя полученные ориентиры определили место нахождения группы»,— рассказали «Первому областному» в службе спасения Якутии.

На следующую вылазку спасатели в том же составе отправились уже утром в четверг, 13 августа. Вертолёт приземлился в 900 метрах от пострадавших. Челябинцу была оказана первая помощь. Его переложили на носилки, погрузили на катамаран и спустили вниз по течению до места посадки. После южноуралец был передан медикам.