/ Дачница подожгла мусор и спалила соседский дом

Челябинка решила провести субботник на своем участке.

Уборка закончилась трагедией в садовом товариществе «Мечел» в Челябинске. 56-летняя женщина собрала мусор на своем участке. После этого она решила сжечь его в металлическом ведре. Дачница захотела соблюсти нормы безопасности и ушла за ведром воды. При этом порывы ветра дачница не учла.

Пока женщина отлучилась, ветер перевернул ведро с горящим мусором, а огонь, вырвавшийся на волю, довершил картину. Он пошел по траве, перебрался на чужой садовый участок и превратил в пепел соседний садовый домик. — уточнили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Вскоре от строения на соседнем садовом участке остались только бетонные стены. На месте работали пожарные. Подробности происшествия устанавливаются. Женщине грозит наказание в виде штрафа.