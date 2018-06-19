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/ Неизвестные заживо сожгли 24-летнего копейчанина

Неизвестные заживо сожгли 24-летнего копейчанина

Мужчину с сильными ожогами не смогли спасти медики.
сегодня в 14:19
  |  Происшествия

Сегодня, 19 июня, молодой мужчина с обожженным телом скончался в больнице Копейска. Почти сутки он боролся за жизнь. Перед смертью мужчина сказал, что его подожгли неизвестные. Сейчас в обстоятельствах загадочной гибели копейчанина разбираются следователи.

Вечером 17 июня в частном секторе был обнаружен 24-летний мужчина без одежды с сильными ожогами тела. У него было обожжено около 90% тела. После обнаружения жителями близлежащих домов была вызвана «скорая», которая доставила его в местную больницу. Там ему оказывали помощь, однако спасти не удалось. После гибели мужчины дело передано в следственный отдел Копейска. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель СО СК по Копейску Сергей Кистер.

Следователи делают все возможное, чтобы установить виновников произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Для этого проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, уже осмотрено место преступления. Правоохранители устанавливают, как молодой человек оказался на другом конце города.

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Комментарии

Петя Васин
15:26, 19.06.2018
Сливал бензин - его вычислили и сожгли в бензине... я думаю именно так и было)

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