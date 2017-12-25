/ 21-летние копейчане сожгли «Хендай» таксиста, чтобы скрыть угон

Ущерб от содеянного оценивается в 700 тысяч рублей.

Правоохранители по «горячим следам» задержали троих 21-летних жителей Копейска, подозреваемых в поджоге и угоне автомобиля у таксиста. Молодые люди после алкогольных возлияний ощутили потребность вызвать автомобиль и отправиться из Копейска в Челябинск. Прибывший на место водитель почти выполнил заказ, когда молодые люди вступили с ним в конфликт и угнали «Хендай».



Пытаясь скрыть содеянное, подозреваемые подожгли похищенную автомашину на территории одного из садовых товариществ, расположенных в городе Копейске. 23 декабря текущего года сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции «Ленинский» Управления МВД России по городу Челябинску по «горячим следам» установили и задержали троих подозреваемых в совершении грабежа автомашины иностранного производства стоимостью 700 тысяч рублей. — сообщили сайту «Первый областной» в УМВД России по Челябинску.



Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемые находятся под стражей, решается вопрос об избрании меры пресечения.

