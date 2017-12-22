/ Чебаркульские аграрии случайно сожгли лес на миллион рублей

Сотрудники лесничества нашли виновных только после вмешательства прокуратуры.

Этим летом в Чебаркульском районе несколько раз горели леса. Причиной пожаров стала неосторожность аграриев. Огонь с сельскохозяйственных угодий переходил на деревья. В итоге были уничтожены насаждения на миллион рублей. Найти виновных обязали «Чебаркульское лесничество». Спустя несколько месяцев прокуратура решила проверить, как исполняется обязательство. Выяснилось, что уполномоченное лицо даже не приступило к обязанностям.



По результатам проверки руководителю ЧОБУ «Чебаркульское лесничество» внесено представление об устранении нарушений закона, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В результате прокурорского вмешательства должностным лицом установлены владельцы земельных участков, им направлены извещения о составлении протоколов об административных правонарушениях. — сообщила сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

По кодексу административных правонарушений, граждане платят штраф в 5 тысяч рублей, должностные лица — 50 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до миллиона рублей штрафа.