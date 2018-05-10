/ Хулиганы сожгли детскую коляску в Ленинском районе

До этого злоумышленники несколько раз поджигали подъезд.

В Ленинском районе жильцы дома № 132 по улице Барбюса жалуются на постоянные поджоги. С начала этого года хулиганы уже 4 раза чиркали спичкой в подъезде, заставляя гореть предметы на разных этажах. Жильцы уже тушили почтовые ящики и мусор. В последний раз пламя охватило детскую коляску, которую мама маленького ребенка оставила под лестницей.

Коляску подожгли днем, примерно в 2 часа. Я гуляла с ребенком на улице, из нашего подъезда вышли 3 парня, сели недалеко. Через некоторое время приехали пожарные, газовая служба, скорая помощь. Соседи пояснили, что начался пожар. Обошлось без эвакуации, потому что потушили все очень быстро. Что в нашем подъезде наркоманы, знают все. — рассказала сайту «Первый областной» местная жительница Елена Дубинина.

Устав от постоянных ЧП, жильцы подъезда обратились в полицию. Попросили принять меры, найти и наказать хулиганов, которых сами причисляют к людям, зависимым от наркотиков.

Сообщение в отделе полиции «Ленинский» зарегистрировано. В данный момент проводится проверка. — подтвердили сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД города Челябинска.

Добавим, что информацией о поджоге жильцы также поделились в соцсетях. Пользователи, прочитав историю, сообщили, что такая ситуация для Ленинского района — норма.