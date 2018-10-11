/ Авария произошла во время запуска экипажа «Союза» на МКС

Корабль не вышел на орбиту.

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Очередной экипаж отправился в экспедицию на МКС 11 октября. Старт давали на космодроме «Байконур». Однако во время запуска «Союза» произошла авария носителя. На орбиту космический корабль не вышел, а совершил аварийную посадку в степях Казахстана.

Во время запуска корабля «Союз МС-10» произошла нештатная ситуация. Сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полета. Экипаж корабля жив и вышел на связь! Спасатели уже выдвинулись на поиски и эвакуацию Алексея Овчинина и Ника Хейга. Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин вылетел на место приземления экипажа. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Роскосмоса.

В районе приземления спускаемого аппарата уже работают медики. Известно, что экипаж — Алексей Овчинин и Ник Хейг — испытали перегрузку в 6g.