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/ Автобус с 9 пассажирами перевернулся в Аргаяшском районе

Автобус с 9 пассажирами перевернулся в Аргаяшском районе

Водитель превысил скорость и не справился с управлением.
сегодня в 13:34
  |  Происшествия

ДТП с участием микроавтобуса произошло в Аргаяшском районе в среду, 23 января. В 6:30 утра 49-летний мужчина, находящийся за рулем микроавтобуса «Тойота Хайэйс», превысил скорость и не справился с управлением на перекрестке, после чего машина перевернулась в кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП пассажир, 57-летняя женщина, получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель данного транспортного средства осуществляет коммерческие перевозки. В момент происшествия осуществлял перевозку 9 человек из г. Карабаш в г. Челябинск. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас в отношении водителя проводится административное расследование. Меж тем сотрудники ГИБДД просят водителей внимательнее относится к выбору скорости и учитывать погоду и состояние дорожного полотна.

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