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/ Два человека погибли в страшном ДТП в Красноармейском районе

Два человека погибли в страшном ДТП в Красноармейском районе

Одну из машин разделило на две части.
сегодня в 16:32
  |  Происшествия

Авария, унесшая жизнь двух человек произошла в эти выходные в Красноармейском районе. На автодороге Миасское -Шадринск столкнулись ВАЗ-21 043 и «Шевроле Нива».

Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, за рулем «четверки» был 58-летний мужчина. Он ехал в условиях снегопада и оказался на «встречке». Там автомобили и столкнулись.

В результате ДТП водитель и пассажир, 43-летняя женщина автомобиля ВАЗ, от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель и 52-летняя пассажирка автомобиля «Шевроле Нива» получили телесные повреждения и были госпитализированы. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД Челябинской области.

На фотографиях с места аварии запечатлены обе машины. «Четверка» превратилась в груду металлолома. Машине полностью снесло перед, а также выбило стекла. Автомобиль восстановлению не подлежит.

Менее серьезно, но так же значительно пострадала «Шевроле». У внедорожника разбита передняя часть, отсутствуют фары и смят капот.

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