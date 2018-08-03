/ Эксклюзив. ЧП с утонувшей 15-летней девушкой в Чебаркуле на гидроскутере сняли на видео

Пропавшая сама села за руль водного мотоцикла.

Редакции сайта «Первый областной» предоставили эксклюзивное видео, которое снимали пропавшая на озере Чебаркуль 15-летняя Лена и ее подруга. На кадрах видно, что сначала по озеру катают подружку пропавшей. Владелец гидроцикла опасно наклоняет транспортное средство, девушка испуганно кричит. За кадром Лена утверждает, что боится оказаться на месте подруги. Мужчина по имени Олег, на сегодня фигурант уголовного дела, успокаивает: вода теплая. На что Лена говорит, что не умеет плавать, потому что в детстве едва не утонула.

Следующей на гидроцикл садится Лена. Она занимает место перед водителем, держится за руль транспортного средства. Оставаться на месте ей также помогает тот самый незнакомец Олег. Как оказалось позже, он был нетрезв и не имел права на управление транспортным средством.

Родственники подозревают, что все не так просто, и их Лена не случайно упала в воду.

Мы обращались к следователям, нам дали прочитать объяснения того мужчины, который катал Лену на гидроцикле. Ясности я не увидел в этих показаниях. Слова мужчины и слова очевидцев расходятся. Много неясностей. Мы взяли телефон моей племянницы, вся их поездка была запечатлена на видео. В показаниях подозреваемый утверждает, что не знал, что Лена не умеет плавать. А на видео слышно, что она сама ему сказала об этом. Мы не теряем надежды найти ее живой. Но поиски сначала велись в неправильных координатах, упущено много времени. — рассказал сайту «Первый областной» дядя пропавшей девушки Геннадий Ефимов.

Поиски девушки продолжаются уже четвертый день. Все надеются, что 15-летняя Лена жива. Уже обследовали все острова на водоеме, противоположный берег. Результатов нет. Исследовано дно в нескольких местах водоема. Сейчас волонтеры и спасатели обратились к рыбзаводу и попросили предоставить бредень — рыболовную сеть, которая позволит поднять все со дна.

Напомним, 31 июля две 15-летние подруги отправились отдыхать на озеро Чебаркуль. На том же месте на гидроскутере катались двое мужчин. Один предложил прокатиться по водоему девушкам, те согласились. Одна из подруг во время катания упала с плавсредства и ушла на дно. Сейчас следователи проверяют законность управления гидроскутером, а также соблюдение правил нахождения на воде. Поиски девушки продолжаются. Предварительно, обе компании раньше между собой не были знакомы. Сейчас на мужчину, который возил по озеру девушку, возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Информация предоставлена изданием «Жизнь Че».