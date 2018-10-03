/ Пассажир гидроцикла, по вине которого утонула школьница из Чебаркуля, предстанет перед судом

Завершено расследование трагедии на местном озере.

Расследование трагедии, которая произошла летом 2018 года в Чебаркуле, завершилось. Выяснение всех обстоятельств происшествия длилось более двух месяцев. Напомним, 31 июля 15-летняя девушка отдыхала с подругой и двумя взрослыми мужчинами на берегу озера. Последние минуты жизни девушки снимала ее приятельница. Школьнице предложили прокатиться на гидроскутере. Девушка села за руль, а мужчина сзади. При этом спасательные жилеты они не надели. Отплыв далеко от берега школьница упала в воду и не смогла спастись. В ходе следствия выяснилось, что мужчина пытался спасти девушку, но потеряв ее из виду, сел за руль водного мотоцикла и покинул место трагедии.

По данным следствия, вечером 31 июля на озере Чебаркуль в Челябинской области обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управлял маломерным судном — гидроциклом «Bombardir GTX». При выполнении маневра он совершил опрокидывание гидроцикла, в результате чего находившаяся с ним 15-летняя девушка, не имеющая спасательного жилета, упала в воду и утонула. — комментируют сайту «Первый областной» в СУ СК России по Челябинской области.

56-летний житель Чебаркуля обвиняется в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас, как и после трагедии, мужчина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.