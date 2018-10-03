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/ Пассажир гидроцикла, по вине которого утонула школьница из Чебаркуля, предстанет перед судом

Пассажир гидроцикла, по вине которого утонула школьница из Чебаркуля, предстанет перед судом

Завершено расследование трагедии на местном озере.
сегодня в 18:11
  |  Общество

Расследование трагедии, которая произошла летом 2018 года в Чебаркуле, завершилось. Выяснение всех обстоятельств происшествия длилось более двух месяцев. Напомним, 31 июля 15-летняя девушка отдыхала с подругой и двумя взрослыми мужчинами на берегу озера. Последние минуты жизни девушки снимала ее приятельница. Школьнице предложили прокатиться на гидроскутере. Девушка села за руль, а мужчина сзади. При этом спасательные жилеты они не надели. Отплыв далеко от берега школьница упала в воду и не смогла спастись. В ходе следствия выяснилось, что мужчина пытался спасти девушку, но потеряв ее из виду, сел за руль водного мотоцикла и покинул место трагедии.

По данным следствия, вечером 31 июля на озере Чебаркуль в Челябинской области обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управлял маломерным судном — гидроциклом «Bombardir GTX». При выполнении маневра он совершил опрокидывание гидроцикла, в результате чего находившаяся с ним 15-летняя девушка, не имеющая спасательного жилета, упала в воду и утонула. — комментируют сайту «Первый областной» в СУ СК России по Челябинской области.

56-летний житель Чебаркуля обвиняется в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас, как и после трагедии, мужчина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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