/ Поезд «Адлер-Челябинск» остановили под Ростовом

На железной дороге произошло ЧП.

Поезд «Адлер-Челябинск» остановился на станции Новочеркасск Ростовской области в 7 утра 20 июня. Причиной задержки поездов стал оборванный контактный провод из-за обрушения металлоконструкции со здания бывшего комбината.

На станции Новочеркасск Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги по техническим причинам на время до одного часа были задержаны пассажирские поезда №305 «Сухум – Москва», №61 «Нальчик – Москва», №27 «Анапа – Москва», №259 «Анапа – Санкт-Петербург», №201 «Имеретинский Курорт – Москва», №359 «Адлер – Калининград», №247 «Анапа – Санкт-Петербург», №473 «Анапа – Самара», №134 «Томск – Анапа», №188 «Архангельск – Новороссийск», №382 «Москва – Грозный».

— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

«РЖД» уже приняла необходимые меры для восстановления графика задержанных поездов. Контактная связь восстановлена, металлоконструкция разобрана с помощью подъёмного крана.