Сотрудница сотовой связи воровала из кассы в Кыштыме

Работнице теперь грозит до шести лет лишения свободы.

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26-летняя жительница Кыштыма являлась должностным лицом в одном из местных отделений связи. Пользуясь своим положением, девушка подворовывала деньги из кассы. Все это продолжалось в течение длительного времени, а деньги пропадали лишь небольшими средствами, так что сперва этого не заметили.

Но когда пропажа денег вскрылась, в салоне решили обратиться в полицию. И сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» совместно со службой безопасности выяснили, кто же виновник хищений. Оказалось, девушка похитила за все время 124 тысячи рублей.

«В ходе следствия женщине избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Частично сумму похищенных средств местная жительница вернула», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).

Теперь девушке грозит до шести лет лишения свободы. Ее судьбу будет решать Кыштымский городской суд.