Сотрудник похитил имущество предприятия в Челябинской области

Полиция уже задержала подозреваемого.

Послушать 00:00

В Троицке Челябинской области мужчина похитил имущество прямо с места своей работы. Обнаружив пропажу, представители предприятия написали заявление в полицию. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошёл на базе животноводческого комплекса. Как следует из заявления, неизвестный украл сварочный аппарат стоимостью 10500 рублей. Сотрудники полиции провели необходимые розыскные мероприятия, установили и задержали вора. Им оказался сотрудник комплекса, 43-летний местный житель, ранее судимый. Он пояснил полицейским, что когда пришёл на работу, заметил в одном из помещений предприятия сварочный аппарат и решил забрать себе для использования дома.

«По данному факту следственными органами МО МВД России „Троицкий“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ „кража“. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет»,— сообщили в ведомстве.

За содеянное мужчине избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.