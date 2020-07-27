Ради наживы челябинец проникал в дачные дома через окно

Его задержали бойцы Росгвардии.

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На территории Челябинска расположены несколько садовых товариществ. И в одном из них, в Тракторозаводском районе, появился воришка. Один из дачников обратился к сторожу о том, что у него с частного участка, в том числе из дома, пропали вещи.

В связи с этим, охранник был уже на стороже. И когда он случайно заметил мужчину, который вылез из окна одного из садовых домиков и перепрыгнул через забор, решил вызвать бойцов Росгвардии через кнопку тревоги.

«Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый местный житель, 1978 года рождения. На место вызвана следственно-оперативная группа», — сообщили в Росгвардии.

Отмечается, что задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.