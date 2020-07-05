Ни денег, ни билетов: мошенники оставили озерчанку без отдыха

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело и разыскивают виновных в преступлении.

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В Озерске Челябинской области местная жительница хотела купить билет, чтобы съездить на отдых, а в результате лишилась денег. С заявлением о мошенничестве она обратилась в отделение полиции. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

33-летняя жительница Озёрска рассказала, что хотела купить железнодорожные билеты в Интернете. Перейдя по предложенной ей ссылке, она выбрала подходящий вариант, оформила заказ и ввела реквизиты своей карты в предложенное окно для оплаты покупки. С карты списали 5958 рублей, но билетов женщина так и не получила. А в скором времени ей позвонили из банка и сообщили, что перевод был осуществлён на фишинговый сайт. В итоге карту заблокировали.

«По данному факту следственным отделом УМВД России по Озерску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ „мошенничество“. Максимальной санкцией данной части статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет»,— рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что не следует вводить пароли, а также данные банковской карты на сомнительных ресурсах, а также переходить по ссылкам, которые приходят в рассылке. Кроме того, привлекательные цены тоже должны навести на мысль о том, что за созданием ресурса, скорее всего, стоят мошенники.