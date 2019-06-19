/ Сотрудница почты украла почти миллион рублей в Челябинской области

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудница почты в Челябинской области украла из кассы почти миллион рублей. В отдел МВД России по Саткинскому району поступило заявление из отделения связи, в котором говорилось, что из кассы филиала в Бакале пропало 915 тысяч рублей.

В ходе проводимых сотрудниками отделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ОМВД, совместно со службой безопасности организации, мероприятий установлено, что работник, ранее не судимая жительница города Бакал 1971 года рождения, находясь на своем рабочем месте, указывала в отчетных документах недостоверную информацию о выплате денежного пособия гражданам, а на самом деле присваивала их себе. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время по материалам полиции следственный комитет по городу Сатка СУ СКР Челябинской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи «Мошенничество» УК России. Ее максимальное наказание составляет до шести лет лишения свободы. В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.