«Поняв, что на его глазах совершается преступление, мужчина запер дверь квартиры изнутри и вызвал сотрудников полиции, однако одна из незваных гостей выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на первом этаже и скрылась. Позднее она была задержана сотрудниками отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Челябинску в съемной квартире дома по улице Университетская Набережная в этом же районе»— рассказали сайту «Первый областной» в УМВД Челябинска.
Задержанные — жительницы Ивановской области 45 и 35 лет. С октября 2017 года они живут в Челябинске, официально нигде не работают, а малую родину покинули, потому что разыскиваются там за кражи. В Челябинске они как минимум раз обманывали пенсионеров. У
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража». Максимально предусмотренное наказание — 5 лет лишения свободы.
Полиция считает, что женщины замешаны в других аналогичных преступлениях, а потому просит пострадавших или свидетелей этих инцидентов обратиться в дежурную часть УМВД по Челябинску и сообщить о случившемся:
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