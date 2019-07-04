В Челябинске женщина, обворовавшая старушку, пыталась сбежать через окно

На месте преступления ее «застукал» внук пенсионерки.

90-летнюю старушку хотели лишить накоплений мошенницы в Челябинске. Пожилая женщина поверила, что две незнакомки просто хотят пить и постучались в первую попавшуюся дверь. Квартира пенсионерки как раз находится на первом этаже. Старушка впустила гостий в дом, и пока одна была на кухне, вторая искала в жилой комнате деньги и ценные вещи. На месте преступления ее застал 33-летний внук пенсионерки.

«Поняв, что на его глазах совершается преступление, мужчина запер дверь квартиры изнутри и вызвал сотрудников полиции, однако одна из незваных гостей выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на первом этаже и скрылась. Позднее она была задержана сотрудниками отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Челябинску в съемной квартире дома по улице Университетская Набережная в этом же районе»— рассказали сайту «Первый областной» в УМВД Челябинска.

Задержанные — жительницы Ивановской области 45 и 35 лет. С октября 2017 года они живут в Челябинске, официально нигде не работают, а малую родину покинули, потому что разыскиваются там за кражи. В Челябинске они как минимум раз обманывали пенсионеров. У 78-летнего пенсионера женщины украли 19 тысяч рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража». Максимально предусмотренное наказание — 5 лет лишения свободы.