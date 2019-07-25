На Южном Урале неизвестный украл две тонны железнодорожных путей

Задержанный 4 месяца похищал детали путей.

В Челябинской области задержали подозреваемого в краже деталей путей с железнодорожного перегона. Им оказался 33-летний житель города Миасса Челябинской области. Злоумышленник с августа по ноябрь 2018 года забирал складированные у обочины детали с перегона «Хребет — Уржумка».

«Похищенное мужчина сдавал в пункт приема металлолома, а полученные деньги тратил на собственные нужды. Общий вес похищенного железнодорожного имущества составил более 2600 килограммов, а сумма причиненного ущерба превысила 22 тысячи рублей», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении задержанного возбуждено 3 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ — кража.

