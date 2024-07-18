Сотрудники полиции выявили нарушения миграционного законодательства в Челябинске

Трех нелегальных мигрантов по решению суда депортируют из страны

Сотрудники управления по вопросам миграции совместно с представителями 308-го военного следственного отдела СК РФ и регионального ФСБ при силовой поддержке управления Росгвардии провели рейд по проверке строительного объекта на территории Калининского района Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пресечено шесть административных правонарушений в сфере миграции, в том числе два — за нарушение правил осуществления трудовой деятельности.

Работодателю грозит административный штраф до 800 тысяч рублей за каждого иностранного работника либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

В отношении трех мигрантов судом приняты решения о принудительной высылке из страны. Кроме того, в военкоматы для постановки на учет доставлены четверо бывших уроженцев ближнего зарубежья, получивших гражданство РФ.

В 2024 году увеличилось на треть количество возбужденных уголовных дел в сфере миграции и почти на четверть — судебных решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации.