/ Сотрудники ФСБ предотвратили теракт

ФСБ предотвратило теракт, готовившийся в людном месте Саратова членом «Исламского государства»*, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.
В ведомстве пояснили, что гражданин РФ приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и организовал в своем гараже лабораторию для синтезирования взрывчатки. Также отмечается, что мужчина дал присягу главарям террористов и действовал по их инструкции.
Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Саратове предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство» в местах массового пребывания граждан. — говорится в сообщении ФСБ РФ.
При задержании преступник оказывал вооруженное сопротивление, поэтому был нейтрализован силами спецподразделений ФСБ. В ходе спецоперации сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали, подчеркнули в ведомстве.
*запрещенная на территории России террористическая организация.
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом