/ Сотрудники ФСБ предотвратили теракт

Преступник оказал вооруженное сопротивление при задержании.

ФСБ предотвратило теракт, готовившийся в людном месте Саратова членом «Исламского государства»*, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.



В ведомстве пояснили, что гражданин РФ приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и организовал в своем гараже лабораторию для синтезирования взрывчатки. Также отмечается, что мужчина дал присягу главарям террористов и действовал по их инструкции.



Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Саратове предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство» в местах массового пребывания граждан. — говорится в сообщении ФСБ РФ.



При задержании преступник оказывал вооруженное сопротивление, поэтому был нейтрализован силами спецподразделений ФСБ. В ходе спецоперации сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали, подчеркнули в ведомстве.







*запрещенная на территории России террористическая организация.

