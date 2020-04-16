Подросток планировал устроить стрельбу в школе в Красноярске

Сотрудники ФСБ изъяли у него боеприпасы и дневники с данными о преступлении.

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В Красноярске сотрудники ФСБ задержали 14-летнего подростка, который готовил нападение на школу. Об этом сегодня, 16 апреля, рассказали в Центре общественных связей ведомства.



Школьник планировал устроить стрельбу 19 — 20 апреля. В ходе обыска у него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, взрывные устройства, которые могли быть самодельными, средства связи и личные дневники. В них содержится информация о планируемом преступлении.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу», — сообщили «Первому областному» в ЦОС.

Оружие, боеприпасы и другие предметы и дневники будут отправлены на экспертизу. По её итогам в отношении подростка будет принято процессуальное решение.