Двадцать лет прошло с момента трагедии в Аргуне, где погибли сотрудники милиции из Челябинской области

Во время взрыва пострадало 22 южноуральских милиционера.

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Сотрудники полиции Челябинской области ежегодно 2 июля 2020 года вспоминают погибших в городе Аргун коллег. Двадцать лет назад, вечером 2 июля, в здании, где во временном отделе милиции располагался сводный отряд ГУВД Челябинской области, прогремел взрыв.

«Автомобиль „Урал“, начиненный взрывчаткой, прорвал КПП и въехал на территорию временного отдела милиции. Прогремел мощный взрыв. Взрывная волна была настолько сильной, что здания, находившиеся в зоне поражения, были почти полностью разрушены. В результате теракта погибло 22 сотрудника сводного отряда ГУ МВД России по Челябинской области и около 80 получили ранения. Среди погибших сотрудников было 7 челябинских милиционеров», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе полиции Челябинска.

Погибшие сотрудники были награждены Орденом Мужества посмертно, а также навечно зачислены в список личного состава органов внутренних дел города Челябинска.

К годовщине трагедии медиахолдинг ОТВ подготовил специальный репортаж. В фильме участники трагедии рассказывают о страшных событиях минувших дней. Посмотреть фильм можно по ссылке.