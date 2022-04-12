Сотрудники челябинской Госинспекции труда пойдут под суд за взятки на 9 млн рублей

На имущество обвиняемых наложили арест

Следственные органы СК РФ по Челябинской области завершили расследование уголовного дела замруководителя и инспектора региональной Государственной инспекции труда, трех сотрудников коммерческой организации. Их обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и других нарушениях, сообщили сегодня, 12 апреля, в пресс-службе ведомства.

С 2013 по 2018 год сотрудники Государственной инспекции труда в Челябинской области получили взяток более чем на 9 миллионов рублей. Взамен они понуждали руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заключать договоры на обучение и очередную (внеочередную) проверку знаний.

«По ходатайству следователя СК суд наложил арест на имущество обвиняемых: земельные участки, квартиры, личные автомобили и деньги, находящиеся на банковских счетах», — сообщили в СУ СКР по региону.

Следствием собрана достаточная доказательная база, поэтому уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.