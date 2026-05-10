Сильный ветер сохранится в Челябинской области в воскресенье, 10 мая

Порывы будут достигать 18 метров в секунду

Сегодня, 10 мая, в Челябинской области будет сухо, но прохладно: температура воздуха поднимется максимум до +13 градусов. Сильный северо-западный ветер сохранится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидаются +11 градусов и переменная облачность. Ветер разгонится до 15 метров в секунду.

В Магнитогорске сегодня тоже +11, солнца будет чуть больше.

В Нязепетровске и Верхнем Уфалее градусники покажут максимум +6. Пасмурно, но без дождей. Сильный северо-западный ветер.

В Озерске столбики термометров достигнут +7 градусов. Облачно с прояснениями.

В Бакале всего +3 и хмуро.

В Бредах заметно теплее — до +12. Осадков не ожидается.