Сотрудник мотовзвода ГИБДД погиб в ночном ДТП в Челябинске

Девушка на иномарке столкнулась с мотоциклом.

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В микрорайоне Чурилово 40-летний инспектор мотовзвода ДПС ГИБДД Челябинска погиб в результате столкновения с иномаркой. За рулем легковушки была 19-летняя девушка. ДТП произошло в среду, 12 августа, в 23:15 у дома 64 по улице Линейная.

«Водитель автомобиля „Хендай Солярис“, девушка 2001 года рождения, имея стаж вождения один год, не выбрала безопасную скорость и дистанцию и совершила столкновение с двигающимся впереди попутно патрульным мотоциклом БМВ под управлением сотрудника ДПС ГИБДД города», — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Добавим, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).