Пять автомобилей столкнулись в Магнитогорске

ДТП произошло накануне поздно вечером.

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ДТП сразу из пяти машин произошло накануне вечером возле здания администрации в Магнитогорске Челябинской области. Фотографии аварии появились в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

Массовое ДТП произошло на проспекте Ленина. Как сообщает участник аварии в сети, виновником стал автомобиль «Яндекс. Такси».

«Это я попал в ДТП, „Лансер“ мой. Изначально было 3 машины: моя, „Яндекс“ и „Форд“. А потом добавились остальные. Я выезжал на зелёный, а „Яндекс“ поехал на красный и влетел в меня, а потом по касательной въехал в „Форд“. „Яндекс“ ехал со скоростью больше 70 километров в час»,— написал в комментариях под постом пользователь Никита Сапега.

Пользователь Алина, которая стала свидетелем ДТП, также настаивает на том, что виновником аварии стал водитель такси. Однако дальнейшие события женщина описывает несколько иначе.

«Вообще виноват таксист, так как выехал на красный свет по Ленина. Такси ехало передо мной. И в него въехала машина с правой стороны, и они врезались в стоящую машину, которая хотела сделать разворот»,— написала жительница Магнитогорска.

Кто прав, а кто виноват в этой аварии, выясняют сотрудники Госавтоинспекции. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал.