Беременная женщина пострадала в аварии с грузовиком и легковушкой на трассе в Челябинской области

Информацию о ДТП сообщили очевидцы.

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На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области произошло очередное ДТП. В понедельник, 17 августа, возле Златоуста столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сайту «Первый областной» рассказали проезжавшие мимо читатели. Сообщается, что у легковой машины оторвало капот.



По словам очевидцев, на месте ДТП, помимо полиции, присутствовали и другие представители экстренных служб. Это МЧС и скорая помощь. В ГИБДДД Златоуста сайту «Первому областному» подтвердили факт инцидента. С грузовиком столкнулась иномарка «Чери», в которой в момент аварии было несколько человек.

«В 13:30 на 1726 километре дороги „Москва — Челябинск“ Водитель, 1988 года рождения, управлял автомобилем „Чери А-15“ при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Где совершил столкновение со встречным автомобилем МАН. В результате ДТП водитель и пассажир „Чери“ были доставлены в больницы Златоуста с травмами различной степени тяжести»,— прокомментировали «Первому областному» в ГИБДД Златоуста.

Меж тем, по данным источника «Первого областного» в аварии пострадал ещё один человек — пассажирка легковушки. Беременная девушка с различными травмами была доставлена в больницу.

Отметим, что на трассе М-5 «Урал» регулярно случаются ДТП, которые нередко заканчиваются гибелью людей. Одна из самых резонансных аварий этого года произошла на переезде через реку Сильга. Там грузовик протаранил несколько машин. В той аварии погибли 2 человека.