Погоня со стрельбой: нетрезвый мужчина угнал дорогую иномарку и пытался скрыться

Полиция Чебаркуля преследовала нарушителя на трассе М-5.

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Местный житель сообщил в чебаркульскую дежурную часть об угоне автомобиля за 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Челябинской области.

При патрулировании дороги «Москва-Челябинск» ночью была замечена машина, похожая на угнанную. Просьбу остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться.

«Инспекторами ДПС незамедлительно было организовано преследование, в ходе которого полицейские неоднократно требовали водителя остановиться. При этом мужчина грубо нарушал ПДД РФ, выезжал на полосу встречного движения, создавая тем самым угрозу жизни и здоровью граждан. В целях остановки транспортного средства полицейские применили огнестрельное оружие. После предупредительного выстрела вверх, инспектор ДПС произвел выстрелы по колесам автомобиля „Киа“. В результате чего транспортное средство остановилось, водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения был задержан и доставлен в МО МВД „Чебаркульский“», — прокомментировала Ольга Штерк, начальник пресс-службы МВД по Челябинской области.

При расследовании стало известно, что ранее судимый 37-летний мужчина выпивал с владельцем автомобиля, после чего тайком выкрал у него ключи от машины и угнал ее.

«В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), также решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию)», — рассказали в пресс-службе МВД.

После задержания угонщика отправили на 10 суток под административный арест: выяснилось, что он на тот момент уже был лишен права на управление транспортным средством. После этого ему придется ответить за два преступления: угон и повторное вождение под алкоголем. Максимальные санкции по этим статьям предусматривают лишение свободы на 5 лет и 2 года соответственно.