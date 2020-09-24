Чебаркульские полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным бесправником

Мужчина проигнорировал требование остановить машину.

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Погоня по лекалам боевика развернулась в Чебаркуле. Инспектор ДПС применил табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя без прав. На него полицейские обратили внимание во время ночного дежурства в городе.



Мужчина ехал на ВАЗ-21099 с явными нарушениями ПДД. Требования инспекторов остановить машину он проигнорировал и попытался скрыться. В итоге полицейские начали погоню, во время которой скрывавшейся несколько раз совершал опасные для жизни других людей манёвры. Тогда инспекторы приняли решение применить табельное оружие.

«В результате попадания автомобиль совершил наезд на дорожное ограждение, водитель был задержан. Им оказался житель Чебаркульского района, 1996 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющий водительского удостоверения»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В итоге задержанного привлекли к административной ответственности по нескольким пунктам КоАП: по частям 3 статей «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», по статье «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» и по части 2 статьи «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства». Также за управление машиной под воздействием алкоголя суд назначил молодому человеку наказание в виде 10 суток ареста.