Сотни квартир остались без воды на полдня в Челябинске

Минувшей ночью на водоводе произошла авария.

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Жители 20 домов в центре Челябинска сегодня, 9 августа, остались без воды. Причиной стала авария на водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «ПОВВ».

«Водоснабжение отключили сегодня около 12 часов ночи из-за повреждения на водоводе в районе Российской, 222»,— говорится на сайте.

Более чем на 12 часов без воды остались дома №№ 218, 220, 222, 222А, 224, 258, 260, 262, 269, 271, 275, 277 и 279 по улице Российской, №№ 1, 4 и 19 по улице Плеханова, №№ 1 и 4 по улице Евтеева и №№ 161 и 163 на улице Свободы. Несколько раз муниципальная организация осуществляла подвоз воды.

На данный момент, как сообщили сайту «Первый областной» в контактном центре организации, водоснабжение полностью восстановлено.