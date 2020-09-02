Из-за аварии на трубопроводе без воды остался район Миасса

Прорыв устраняют, организован подвоз воды.

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Жители машгородка северной части Миасса остались без воды. Коммунальная авария произошла в среду, 2 сентября, в 4:30. Из-за прорыва отключение произошло в районе улиц Менделеева и Попова.

«Кроме того, перебои с водой возможны в районе от улицы Менделеева до улицы Олимпийской. На месте работают аварийные бригады, которые делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить порыв», — сообщили в Управлении ГОЧС по Миассу.

Жителям города сообщили, что в социальные учреждения организовали подвоз воды.