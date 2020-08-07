Жители Катав-Ивановска жалуются на пыль от цементного завода

Горожане рассказывают, что она мешает дышать и оседает на растениях и плодах в огородах.

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Жители Катав-Ивановска рассказывают, что город уже месяц буквально тонет в пыли от цементного завода.



На неблагоприятные условия сайту «Первый областной» пожаловалась жительница Катав-Ивановска Зинаида Климанова. Женщина рассказала, что пыль от цементного завода мешает людям нормально дышать. По ее словам, началась вся эта история примерно месяц назад. Сейчас же в Катав-Ивановске буквально всё окутано цементной пылью, которая оседает на деревьях, машинах и вредит здоровью.



«Это началось около месяца назад, у них „полетели“ фильтры. Знакомая обратилась в экологический отдел, позвонила в Челябинск и сказали, что „будут рассматривать“. Я в экологию нашу звонила, они сказали: „Да, мы заявку сделали“. Я говорю: „Вы понимаете, что мы задыхаемся?“. Невозможно дышать! Из под горы, где находится этот цементный завод там просто невообразимая пыль летит. И этим всем мы дышим!», — эмоционально пожаловалась жительница Катав-Ивановска Зинаида Климанова.

Женщина сетует, что в таких условиях велик риск получить осложнения, которые потом могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Зинаида Климанова отметила, что следы работы цементного завода больше всего чувствуются в период жаркой и безветренной погоды. Женщина рассказала, что от выбросов страдает в первую очередь природа, поскольку даже трава и ягоды покрыты пылью. В 2019 году уже была подобная проблема. Тогда Зинаида Климанова позвонила на прямую линию Владимиру Путину. После разговора с президентом выбросы сразу прекратились, но на непродолжительное время.



Цементный завод в Катав-Ивановске принадлежит московскому холдингу «Евроцемент». Сайт «Первый областной» направил в его адрес запрос для разъяснения ситуации. В «Евроцементе» информацию о поломке фильтров опровергли, заявив, что данная информация не соответствует действительности. Тем не менее, компания обещала разобраться в ситуации.



«Мы проведём внутреннюю проверку и осуществим дополнительные замеры на оборудовании с целью возможного выявления отклонений, а также проведём работы по дополнительной наладке и сделаем все для минимизации воздействия на окружающую среду. Для нас это является приоритетным направлением, поскольку мы также являемся жителями данного населенного пункта и хотим, чтобы уровень экологической безопасности был самым высоким»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе компании «Евроцемент».



Отреагировали на жалобы катав-ивановцев и в администрации района. Глава Евгений Киршин отметил, что контроль за выбросами не входит в полномочия муниципалитета, однако между администрацией и заводом идёт постоянный диалог. АО «Катавский цемент» обеспечивает 400 рабочих мест, которые для города так же важны, как и экологическая обстановка. Также в администрации подтвердили, что по текущей ситуации предприятие проведёт проверку



«Уверенно можно сказать — нас слышат, нашу точку зрения разделяют и предпринимают все меры, чтобы сократить пылевыбросы в атмосферу. Несколько лет назад нам удалось договориться о замене старых фильтров на современные сразу на двух печах предприятия. Предприятие выполнило свое обещание, количество выбросов уменьшилось и стало соответствовать утвержденным природоохранным нормам. Но завод уверенно смотрит в будущее, растет и развивается. На сегодняшний день „Катавский цемент“ запустил в работу дополнительную печь, где пока еще установлен старый фильтр. Но руководство заверило нас, что они уже прорабатывают вопрос о замене фильтрующего оборудования. Также нам пообещали провести внутреннюю проверку, осуществить дополнительные замеры на оборудовании с целью возможного выявления отклонений, провести работы по дополнительной наладке и сделать все для минимизации воздействия на окружающую среду»,— подчеркнул глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин.

О ситуации в Катав-Ивановске мы рассказали Министерству экологии Челябинской области и попросили разобраться. Но в ведомстве ответили, что предприятие неподконтрольно минэко и находится в компетенции Росприроднадзора.