Стала известна финальная четвёрка претендентов на пост руководителя молодёжной политики в Челябинской области

В их число вошли профессионалы в разных областях в возрасте от 29 до 45 лет.

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Сегодня, 8 августа, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram финальную четвёрку претендентов на пост руководителя управления молодёжной политики Челябинской области. Среди них оказались специалисты как в области культуры и языков, так и экономики и юриспруденции.

«Ратошнюк Артем Николаевич, родился в Миассе, 45 лет. Свободно владеет английским языком. Ныне исполнительный директор ИП. Тюрина Наталья Анатольевна, родилась в городе Сим, 44 года. Директор „Центра делового образования Южно-Уральской торгово-промышленной палаты“. Яковлев Евгений Геннадьевич, родился в Челябинске, 31 год. Состоит на государственной службе, ранее работал в управлении специальных проектов Администрации Губернатора Челябинской области, ныне трудится в Управлении делами Губернатора и Правительства области председателем комитета планирования закупок. Янина Лидия Сергеевна, родилась в Челябинске, 29 лет. Свободно владеет английским, французским и португальским языками. Ранее работала в Министерстве образования и науки региона, возглавляла отдел молодежных проектов. Ныне — консультант отдела комплексного планирования Департамента молодежной политики Министерства науки и высшего образования РФ»,— рассказала Ирина Гехт.

В сториз политик предлагает проголосовать за понравившегося претендента и просит не снижать активность, ведь уже завтра состоится финал, и тот, кто наберёт наибольшее количество голосов, и станет руководителем возрождённого управления молодёжной политики.