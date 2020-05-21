Сотни кубометров воды вылились на дорогу в Миассе из-за коммунальной аварии

Прорыв на данный момент устраняют.

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Сегодня, 21 мая, около 10 часов утра в Миассе произошла крупная коммунальная авария. Возле дома № 27 по проспекту Автозаводцев прорвало трубу, в результате чего образовался крупный фонтан, который вылился прямиком на дорогу.

«Бесплатная мойка для машин», — шутят миассцы в соцсетях.

Как сообщили в администрации Миасского городского округа, на данном участке шли гидравлические испытания. На данный момент все подведомственные службы города выехали на место аварии для ее устранения и выяснения причин.