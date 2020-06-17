Прокуратура проведет проверку по факту масштабной коммунальной аварии в Коркино

Без водоснабжения осталось почти 62 тысячи человек.

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Прокуратура Челябинской области проконтролирует соблюдение прав жителей города Коркино и поселка Роза. Напомним, что в данных населенных пунктах из-за масштабной коммунальной аварии без водоснабжения осталось 62 тысячи человек.

«В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка соблюдения исполнения законодательства как со стороны и МУП „ПОВВ“, так и администрации муниципалитета по исполнению законодательства в сфере ЖКХ и соблюдению прав населения», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Авария на подстанции Смолино произошла еще вчера вечером, устранить ее последствия планировали к утру, однако сделать этого не удалось. Утром резервно были наполнены баки, чтобы люди могли воспользоваться водой. Данная мера была предусмотрена на несколько часов. Позже был организован подвоз воды в пять разных точек.

По плану, устранить аварию и восстановить водоснабжение должны сегодня к 20:00.