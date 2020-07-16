Еще два ребенка выпали из окон многоэтажных домов в Челябинске

Оба малыша смогли выжить после падения.

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В Челябинске из-за аномальной жары жители стремятся проветривать помещения, но это становится причиной травм и гибели малолетних детей. Только за прошедшие сутки на территории Челябинска двое малышей выпали из окон многоэтажных домов.

«Происшествия произошли с детьми одного и двух лет в Челябинске. Малыши живы, но с различными травмами доставлены в больницу. В летний период в ЧОДКБ ежедневно регистрируют до 25 детей с черепно-мозговыми или высотными травмами», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Родителей просят внимательнее относиться к своим детям. На время, пока окно открыто, ребенка нельзя оставлять без присмотра. Кроме того, необходимо убрать мебель, с которой малыш мог бы забраться на подоконник, а стеклопакеты оснастить специальными замками или фиксаторами, чтобы ребенок не мог открыть окно самостоятельно.



