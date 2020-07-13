СК начал проверку по факту падения ребенка с последнего этажа высотки

На окне была установлена москитная сетка.

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Следственный комитет начал проверку по факту падения из окна девятого этажа 4-летнего ребенка в Ленинском районе Челябинска. Мальчика обнаружили под окнами с травмами, характерными для падения с высоты.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мальчик, оставшись без внимания взрослых, выпал из открытого окна, квартиры расположенной на 9 этаже жилого дома. На окне была установлена москитная сетка», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Детали произошедшего в настоящее время устанавливают следователи. Проверка поможет вынести процессуальное решение.