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/ Секрет шедевров Леонардо да Винчи раскрыли британские медики

Секрет шедевров Леонардо да Винчи раскрыли британские медики

Создавать уникальные произведения искусства художнику помогало расходящееся косоглазие.
сегодня в 21:00
  |  Общество

Cпециалист Лондонского университета Кристофер Тайлер, проанализировав несколько рисунков и автопортретов Леонардо да Винчи, пришел к выводу, что мастер мог страдать прерывистым расходящимся косоглазием. При фокусировке взгляда на объекте у таких людей «уплывает» один или сразу оба глаза, что является проявлением косоглазия.

Однако есть у патологии и «плюс» — отличное стереоскопическое зрение. Человек, страдающий таким видом косоглазия, может с точностью определять расстояние до предметов и понимать их форму издалека. По мнению Кристофера Тайлера, именно этот дефект способствовал творчеству Леонардо да Винчи, помогая художнику обращать внимание на пространственную глубину объектов, чтобы создавать невероятно реалистичные и живописные полотна.

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