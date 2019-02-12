/ Водителя грузовика, погубившего двух человек на трассе, отдали под суд

Мужчине грозит до 9 лет лишения свободы.

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело водителя МАЗа, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП со смертельным исходом. Инцидент произошел в конце августа прошлого года, когда на дороге вблизи поселка Темирязевский большегруз протаранил припаркованный на обочине микроавтобус марки «Фольксваген». В аварии скончались двое пассажиров немецкой машины, еще трем людям, в том числе и водителю, был причинен тяжкий вред здоровью.

Как рассказали сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области, дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц» направлено для рассмотрения в Чебаркульский городской суд.

Двигаясь со скоростью более 70 километров в час, превышающей разрешенную вне населенных пунктов скорость движения грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, произвел наезд на стоящий микроавтобус «Фольксваген Крафтер», вследствие чего данный автомобиль продвинулся вперед и произвел наезд на находящегося рядом водителя. — рассказали сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

В ходе расследования дела, в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отметим, что совершение преступления по данной статье наказывается лишением свободы от 4 до 9 лет, с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет.