/ Семья с 4 детьми едва не задохнулась в собственной квартире

От смерти всех спасли сотрудники «скорой».

Фельдшер скорой помощи спас целый дом и семью с 4 детьми от смерти. Утром в Увельскую «скорую» позвонила женщина с жалобой на тошноту и головную боль. Медики приняли вызов, прибыли, чтобы оказать первую помощь. В квартире они почувствовали сильный запах гари. Сотрудники скорой помощи немедленно перекрыли подачу газа и открыли все форточки, а затем приступили к оказанию первой помощи.

Помимо обратившейся 36-летней женщины, в квартире находились четверо спящих детей 1, 3, 13 и 17 лет. Совместно со второй прибывшей бригадой всех пятерых доставили в районную больницу, где их госпитализировали в детское отделение. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Минздрава.

Женщина с маленькими детьми остается в больнице. Они отравились угарным газом. Состояние, по сообщению врачей, удовлетворительное. 13 и 17-летний подростки отправлены домой.