Челябинские школы начали выдавать аттестаты выпускникам

Церемонии проходят с соблюдением всех необходимых мер.

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В Челябинске начались церемонии выдачи аттестатов. Однако, из-за пандемии и в условиях новой реальности, школам города пришлось пересмотреть порядок выдачи документов выпускникам.



Как именно сейчас проходят торжественные церемонии, рассказали в комитете по делам образования Челябинска. По словам представителя ведомства, режим повышенной готовности внёс свои коррективы. Сейчас вручение аттестатов происходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

«Образовательным организациям рекомендовано выдавать аттестаты обучающимся в соответствии с составленным графиком, наносить разметку для соблюдения социальной дистанции. При этом соблюдается масочный режим, имеются антисептики для обработки рук, сотрудниками школ используются одноразовые перчатки. При организации процедуры вручения аттестатов учреждения задействуют несколько входов и выходов»,— рассказали «Первому областному» в комитете по делам образования Челябинска.

Одной из таких организаций, где проходит вручение аттестатов, стала гимназия № 26. Сегодня, 15 июня, жители города заметили торжественную музыку у стен здания. У некоторых возник вопрос, разрешена ли такая церемония в период, когда запрещены все массовые мероприятия. Как заверила «Первый областной» директор учреждения Татьяна Шишкина, школа ответственно подошла к организации вручения аттестатов.

«Мы вручаем аттестаты выпускникам на крыльце школы. Заранее составили график, на каждый класс отвели по часу. Каждый из выпускников пришел в гимназию в назначенное время, выдержан интервал между обучающимися в 5 минут. В гимназии № 26 вручение аттестатов организовано с соблюдением всех норм и рекомендаций: у каждого из сотрудников имеются маска и перчатки, в общем доступе и в достаточном количестве есть антисептик. Если у кого-то из выпускников отсутствует маска — мы предлагаем заранее заготовленные. На территории нанесена разметка»,— рассказала «Первому областному» Татьяна Шишкина.

Директор гимназии № 26 отметила, что выпускникам предложили прийти без родителей. Однако и для тех, кто решил посетить церемонию не в одиночку представители учреждения приготовили все необходимые меры. Музыка же была включена для создания праздничной атмосферы.