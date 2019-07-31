Состояние двух пострадавших в ДТП в Аргаяшском районе ухудшилось

Обе жертвы находятся в медучреждениях Челябинска.

Состояние девушки и молодого человека, пострадавших во время дорожно-транспортного происшествия в Аргаяшском районе, ухудшилось. Перевезти девушку не представляется возможным из-за ее тяжёлых травм. Девушка до сих пор не вышла из комы.

Второго же пострадавшего транспортировали из-за ухудшения состояния из медучреждения Миасса в Челябинскую областную больницу.



«Пациент прооперирован, находится в реанимации ЧОКБ, состояние тяжелое», — сообщил областной Минздрав.

Напомним, что ДТП произошло 28 июля в Аргаяшском районе. На автомобильной дороге встретились два автомобиля: «Лада Веста» и «Лексус». За рулем иномарки находился директор агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов. Во время аварии Андрей Косилов почти не пострадал, а три человека, находившиеся в «Ладе», получили травмы.



Одного из участников ДТП доставили в медучреждение Аргаяша, но от дальнейшего лечения там он отказался. Теперь он наблюдается в больнице по месту жительства. Второго пострадавшего сначала доставили в медучреждение в Кыштыме, позже его перевезли в Миасс. Девушку, которая получила тяжёлую травму головного мозга во время аварии, сразу транспортировали в Челябинск.

