На Южном Урале в ДТП с четырьмя автомобилями погиб мужчина и пострадало несколько человек

Один из водителей не справился с управлением транспортным средством.

В Челябинской области на 18 километре автодороги «Долгодеревнское — Кыштым» в дорожно-транспортном происшествии скончался мужчина. Авария произошла сегодня, 1 августа, в 12:20. Мужчина 1982 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Киа Спортеж» не справился с управлением и совершил касательное столкновение со встречным автомобилем «Ниссан». «После столкновения с автомобилем „Ниссан“, „Киа Спортеж“ совершил столкновение с автомобилем „УАЗ Патриот“, за рулем которого находился мужчина 1968 года рождения. После касательного столкновения, автомобиль „УАЗ Патриот“ столкнулся со следовавшим позади него автомобилем „Киа Рио“», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области. Во время ДТП пострадало сразу несколько человек, один из них погиб. «В результате столкновения 4-х автомобилей пострадало пятеро человек. Из них один ребенок, он отправлен на амбулаторное лечение, трое взрослых госпитализированы в районные больницы сел Аргаяш и Долгодеревенское с травмами различной степенью тяжести. Один человек погиб до приезда скорой помощи», — сообщает региональный Минздрав. На месте происшествия скончался водитель автомобиля «Киа Спортеж». Посмотреть видео с места происшествия можно здесь.