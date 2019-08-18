Появились новости о состоянии девушки, пострадавшей в ДТП с участием Андрея Косилова

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии Анастасии, которая до настоящего момента находится в коме.

Стали известны некоторые подробности о состоянии девушки, пострадавшей в ДТП в Аргаяшком районе 28 июня. Несмотря на то, что врачи пока не дают никаких прогнозов, небольшая положительная динамика все же была отмечена.

Девушка продолжает находиться в реанимации в Челябинске, разговоров о переводе ее в другую клинику пока не ведется. Она до сих пор подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. По информации интернет-источников, родители регулярно ее навещают, а врачи подробно информируют их о состоянии Анастасии.

Напомним, в аварии в Аргаяшком районе 28 июля 2019 года столкнулись два автомобиля «Лада Веста» и Лексус. Последним авто управлял директор агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов. Серьезные травмы разной степени тяжести получили три человека, ехавшие в отечественном автомобиле.

Больше всего пострадала 19-летняя девушка. У нее была диагностирована тяжелая травма головного мозга, и была проведена операция в челябинской больнице. Анастасия впала в кому, из которой не вышла до сих пор.

В отношении бывшего вице-губернатора было заведено уголовное дело. Ведется следствие.