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/ Южноуральский поезд застрял в Туапсе из-за наводнения

Южноуральский поезд застрял в Туапсе из-за наводнения

Остановка связана с потопом в Краснодарском крае.
сегодня в 16:53
  |  Происшествия

Пять поездов задержаны в Туапсе из-за наводнения. Один из них — № 344 «Адлер-Челябинск». Состав должен был выехать из южного города еще накануне, 24 октября, однако до сих пор находится на перроне.

Пассажиры поезда эвакуированы и размещены кто в зале ожидания, кто в лагере «Орленок». В вагоне сейчас никого нет. У пассажиров поезда № 344 нет никаких претензий по питанию. У них постоянно есть бутилированная вода, им оказана экстренная медицинская помощь, они под постоянным наблюдением. Восстановительные работы на путях будет вестись около трех дней, так заверяет Северо-Кавказская железная дорога. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец Сергей.

В пресс-службе же Северо-Кавказской железной дороги сообщили, что остановка поездов связана с подтоплением на участке Греческий-Кривенковская.

«РЖД» продолжает работы по восстановлению инфраструктуры на участке Туапсе — Кривенковская, подтопленного в результате обильных осадков на территории Краснодарского региона СКЖД. Для ликвидации последствий непогоды задействованы более 200 железнодорожников и более 10 единиц спецтехники. — сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Тем временем, глава Краснодарского Края выступил с обращением к руководителям муниципальных образований, которые пострадали от наводнения. Вениамин Кондратьев распорядился провести эвакуацию людей.

Главное — максимально уберечь людей, не допустить жертв. Необходимо работать на предупреждение. К сожалению, прогноз погоды неутешительный. В течение двух суток уменьшения осадков не предвидится. — обратился Вениамин Кондратьев к главам пострадавших территорий.

Напомним, 24 октября из-за сильного ветра в городе Туапсе ввели режим чрезвычайной ситуации. С этого дня все службы города переведены на круглосуточный и усиленный режим работы. Отметим, контроль ликвидации последствий циклона осуществляет оперативная группа во главе с руководителем МЧС Р Ф Евгением Зиничевым.

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