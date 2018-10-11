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Расписание пассажирских поездов изменится в начале зимы

Новое расписание вступит в силу с 9 декабря.
сегодня в 16:41
  |  Общество
Челябинский вокзал изменит расписание поездов. Новый график движения будет действовать в течение года.

9 декабря 2018 года в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения и план формирования поездов на 2018/2019 годы. График будет действовать в течение года. — говорится в сообщении от ЮУЖД.

Список изменений выглядит следующим образом:

  • Маршрут поезда № 342/341 Екатеринбург — Нижневартовск продлен до Оренбурга.

  • Поезд № 542/541 Оренбург — Нижневартовск отменен.

  • Сокращен маршрут следования фирменного поезда № 31/32 «Оренбуржье» сообщением Оренбург — Москва до Самары.

  • Поезд № 79/80 Челябинск-Москва отменен. Организовано следование беспересадочных вагонов сообщением Челябинск — Москва в составах поездов № 689/690 Челябинск — Екатеринбург и № 89/90 Петропавловск — Москва.

  • Между Оренбургом и Москвой организовано следование беспересадочных вагонов сообщением Оренбург — Москва в составах поездов № 31/32 Оренбург — Самара и № 13/14 Челябинск — Москва.

  • Сокращен маршрут следования поезда № 113/114 Челябинск — Кисловодск до станции Орск с изменением номера на № 313/314. Назначается курсирование прицепных вагонов Челябинск — Кисловодск в составе поезда № 57/58 Иркутск — Кисловодск.

В ЮУЖД отмечают, что изменения расписания не затронут пассажиров и не повлияют на удобство поездок.

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