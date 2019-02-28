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/ Стали известны подробности столкновения большегрузов на М-5

Стали известны подробности столкновения большегрузов на М-5

В аварии пострадал один из водителей.
сегодня в 12:20
  |  Происшествия

В управлении ГИБДД по Челябинской области рассказали подробности аварии с участием двух грузовых автомобилей, которая произошла вчера, 27 февраля. ДТП случилось на трассе М-5 недалеко от Сима и спровоцировало остановку движения в обе стороны.

57-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем «Камаз 65 117-L4» с прицепом, по предварительным данным не выбрал безопасную скорость движения, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и при торможении допустил занос прицепа, который выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем «МАН TGA18.480», под управлением 55-летнего мужчины. В результате ДТП водитель грузового автомобиля МАН получил телесные повреждения и был госпитализирован. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Кроме того, полицейские установили, что водитель «Камаза», житель Чувашии, ехал в Челябинск. Пострадавший водитель «МАН», житель Татарстана, направлялся со стороны Челябинска в Уфу.

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