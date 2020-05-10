Сосед спас женщину из горящего дома в Златоусте

Огонь поглотил деревянное строение в считанные минуты.

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Крупный пожар произошёл в частном секторе в Златоусте Челябинской области. Деревянная постройка сгорела до тла. Но благодаря бдительности соседа, проживающего в доме напротив, жертв удалось избежать. Корреспонденты медиахолдинга ОТВ стали свидетелями пожара, а заодно выяснили детали произошедшего.

Инцидент произошёл на улице Осипенко в доме № 94. По словам очевидцев, сначала загорелся пристрой к дому, а от него огонь пошёл на сам дом и начал распространяться дальше на соседние строения. В этот момент в горевшем здании находилась женщина.

«Мы сначала стали открывать ворота, но они были закрыты. Потом ребята продолжили ломать ворота, чтобы попасть внутрь, а я постучался в окно, но мне никто не открыл. Тогда я разбил стекло, открыл окно, и мы вытащили оттуда женщину, хозяйку дома»,— рассказывает сосед Дмитрий.

По его словам, дом сгорел буквально за пять минут. Когда он спасал женщину, в помещении уже всё горело. Спасать личные вещи хозяйки было некогда: счёт шёл буквально на секунды.

Когда сотрудники 45 пожарно-спасательной части Златоуста прибыли на место, от дома почти уже ничего не осталось, а огонь подбирался к соседним зданиям. В результате пострадал гараж соседнего строения.

На данный момент эксперты выясняют причины возгорания.